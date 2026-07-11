<BR \/><BR \/>Die Insel inspirierte ihn auch zu seinem Künstlernamen, der sich in etwa mit „Sepp von Capri“ übersetzen lässt.<BR \/><BR \/>Di Capri gehörte in seinem Heimatland über Jahrzehnte hinweg zu den bekannteren Figuren der Unterhaltungsmusik. Mit Titeln wie „Non lo faccio più“ oder „St. Tropez Twist“ hatte er auch international Erfolg.<BR \/><BR \/> Der Twist über St. Tropez kam in Deutschland Anfang der Sechziger in die Top Ten. Er sang auch einige seiner Lieder auf Deutsch sowie auf Englisch und Französisch.<BR \/><h3>\r\nErste Erfolge mit italienischem Rock 'n' Roll<\/h3>Geboren wurde di Capri im Juli 1939 wenige Wochen vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Bereits als Vierjähriger spielte er Klavier für US-Soldaten, die im Krieg auf seiner Heimatinsel stationiert waren. <BR \/><BR \/>Die ersten Erfolge hatte er dann Ende der Fünfziger mit einer Band namens I Rockers („Die Rocker“). Mit dem Erfolg des Rock 'n' Roll in Europa kam auch sein Durchbruch. Das Schlagerfestival von Sanremo gewann er 1973 und 1976.<BR \/><BR \/><BR \/>Eine Zeit lang galt di Capri als „italienischer Buddy Holly“. Er sang auch zahlreiche Italo-Versionen englischsprachiger Hits wie „Let's Twist Again“ oder „How Deep is Your Love“. Zudem spielte er in einigen Filmen mit.