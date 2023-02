Trauer und Schock im Ahrntal nach Tod des 13-jährigen Buben

Magnus Ferry Richter vor einigen Monaten bei einer Schulfeier. - Foto: © privat

Der 13-jährige Magnus Ferry Richter war mit seiner Schuklasse zu einer Skiwoche ins Ahrntal gereist und hatte im Hotel „Auren“ in St. Johann Quartier genommen.Dort passierte dann am Sonntag das Unglück: Der 13-Jährige wollte vermutlich, wie die Ermittlungen der Carabinieri im Zuge der Anhörung von Schülern und Begleitpersonen ergaben, einen Scherz wagen (STOL hat berichtet). Er versuchte, sich von einem Balkon zum nächsten zu hangeln, um dort wohl an die Balkontüre der Zimmernachbarn zu klopfen. Dabei aber dürfte er ausgerutscht und keinen Halt mehr gefunden haben.Er stürzte vom zweiten Stockwerk einige Meter auf den Hotelparkplatz und zog sich dabei schwerste Verletzungen zu.Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Notarzthubschrauber in das Bozner Krankenhaus geflogen, wo er einer Notoperation unterzogen wurde.Doch alle ärztlichen Bemühen vermochten das Leben des Buben nicht zu retten: Am Dienstagvormittag erlag Magnus Ferry Richter seinen Verletzungen.