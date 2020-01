Trauerbekundungen nach Tragödie in Luttach – 2 Personen weiterhin in Lebensgefahr

Nachdem in Luttach in der Nacht auf Sonntag 6 junge Menschen bei einem Verkehrsunfall ihr Leben verloren, drückten auch Giuseppe Conte und Angela Merkel den Angehörigen ihre Anteilnahme aus.





La tragedia avvenuta la notte scorsa in Alto Adige è sconvolgente e colpisce profondamente. Esprimo la più sincera e commossa vicinanza alle famiglie dei giovani turisti tedeschi le cui vite sono state spezzate mentre erano in vacanza in Italia. — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) January 5, 2020

Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte übermittelte den Angehörigen der 6 getöteten jungen Erwachsenen am Sonntagabend in einer Erklärung sein Beileid.In Luttach kamen bis spät Menschen an den Unglücksort und stellten Grablichter auf und legten Blumen nieder. Die Betroffenheit im Ahrntal und darüber hinaus ist sehr groß. Die Tragödie in Luttach hat über die Grenzen Südtirols hinaus für Trauer und Bestürzung gesorgt.Der Reiseveranstalter Semesterende Skireisen als Teil der Outdoor Travelers GmbH aus Aachen äußerte sich im Internet bestürzt, dass sich der schreckliche Unfall bei einer seiner Touren ereignet hatte.4 der Toten stammen aus Nordrhein-Westfalen, einer wohnte in Hamburg und der sechste in Niedersachsen. Unter den Verletzten sind 2 Südtiroler, die übrigen stammen aus Deutschland. 2 Deutsche schweben weiterhin in Lebensgefahr. Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war stark betrunken. Ihm drohen 18 Jahre Haft. Bei einer Haftprüfung, die morgen oder übermorgen stattfinden soll, soll geprüft werden, ob der Fahrer in das Gefängnis von Bozen überstellt werden kann.

jot/dpa