Es werden Zehntausende Gäste erwartet, neben Witwe Erika Kirk sollen auch US-Präsident Donald Trump und dessen Stellvertreter JD Vance sprechen. Auch weitere Regierungsvertreter und Trumps ältester Sohn, Don Jr., wollten teilnehmen.<BR \/><BR \/>Die Sicherheitsvorkehrungen gelten als extrem hoch. Das Land steht seit dem Attentat auf Kirk unter besonderer Anspannung. Der 31-Jährige war am 10. September bei einer Veranstaltung an einer Universität im Bundesstaat Utah erschossen worden. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde kurze Zeit später festgenommen und unter anderem wegen Mordes angeklagt. Ihm droht die Todesstrafe.<BR \/>Das Attentat entfaltet in den USA erhebliche politische Schlagkraft.<BR \/><BR \/> Kirk stand der Regierung von Präsident Trump und dessen Familie sehr nahe. Der Aktivist hatte 2012 die Organisation Turning Point USA gegründet, die heute an zahlreichen Schulen und Hochschulen aktiv ist. Über seine Plattformen – darunter auch ein erfolgreicher Podcast – erreichte Kirk ein Millionenpublikum, vor allem junge Menschen. Kritiker warfen ihm vor, rassistische, homophobe und sexistische Ansichten zu verbreiten.