Trauerfeier für Sepp Kaser: „Ein Vorbild über das Grab hinaus“

An die 10 Priester standen im Altarraum, von der Empore erklang ein inniges „Pfietenk Gott“. - Foto: © br

Die Schützenkompanie Lüsen feuerte zu Ehren des Verstorbenen eine Salve ab. - Foto: © br

„Wir denken an Sepp in großer Wertschätzung, Anerkennung und Dankbarkeit. Möge Gott sein Leben vollenden“, sagte Bischof Ivo Muser am Samstag zu Beginn des Trauergottesdienstes.An die 1500 Schützen aus Nord-, Süd- und Welschtirol, dazu hohe Vertreter aus der Politik und viele Freunde aus nah und fern waren nach Niedervintl gekommen, um von Josef Kaser, Ehrenmajor des Südtiroler Schützenbundes, Abschieds zu nehmen. Er war – 72-jährig – am Allerseelentag im eigenen Wald bei Holzarbeiten infolge von Herzversagen plötzlich gestorben.An die 10 Priester standen im Altarraum, von der Empore erklang ein inniges „Pfietenk Gott“, vorgetragen vom Kastelruther Männerquartett.„Liebe Schützen; Sepp war ein aufrechter Tiroler; möge er euch über das Grab hinaus Vorbild sein“, sagte Fabina Tirler, Kanzler der Diözese.Über 50 Jahre war Sepp Kaser Mitglied der Schützenkompanie Lüsen, war Hauptmann, Bezirksmajor und zuletzt Ehrenmajor. „Du hast uns ein großes Erbe hinterlassen“, würdigte Landeskommandant Roland Seppi Kasers Verdienste, bevor die Schützenkompanie Lüsen zu Ehren des Verstorbenen eine Salve abfeuerte und und die Meransner Musikanten die Weise vom guten Kameraden spielten.Auf trauer.bz können Sie eine virtuelle Kerze für Sepp Kaser anzünden.