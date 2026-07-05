<BR \/>Khamenei war am 28. Februar durch einen israelischen Luftangriff auf seinen Amtssitz in der Hauptstadt des Iran getötet worden. Anschließend führten die USA und Israel mehr als fünf Wochen Krieg gegen den Iran, bis sich Vertreter aus Washington und Teheran Anfang April auf eine Waffenruhe einigten.<h3>\r\nBeisetzung in Heimatstadt<\/h3>Khameneis Leichnam bleibt noch bis Montag in Teheran. Danach sind Zeremonien in der Pilgerstadt Qom und dem Nachbarland Irak geplant, ehe Khamenei am Donnerstag in seiner Heimatstadt Maschhad beigesetzt werden soll.<BR \/><BR \/>Unterdessen wurde im Iran darüber spekuliert, ob Khameneis Sohn und Nachfolger Mojtaba bei den Trauerzeremonien erstmals nach seiner Ernennung öffentlich auftritt. Iranischen Medien zufolge ist nicht vorgesehen, dass der 56-Jährige ein Gebet leitet. In Qom soll der einflussreiche Ayatollah Makarem Shirazi (99) das Gebet leiten, in Maschad Noori Hamedani (101).