Trauergottesdienst für gestorbene Aldeiner Priester

Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen war es bislang nicht möglich, einen letzten gemeinsamen Gruß an die gestorbenen Diözesanpriester zu richten. Bischof Ivo Muser hat daher beschlossen, in den verschiedenen Pfarreien heilige Messen zum Gedenken an die Seelsorger zu feiern.