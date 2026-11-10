Rubino war am Sonntag nach längerer Krankheit gestorben. Er stand unter Hausarrest und war wegen schwerer Erpressung unter Anwendung mafiöser Methoden zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden. Zu den Vorwürfen zählte auch ein Angriff auf einen Händler, dem Rubino in den Kopf geschossen haben soll. Der Mann hatte sich geweigert, Schutzgeld zu zahlen, und andere Händler zum Widerstand aufgerufen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382967_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Trauerzug begann im beliebten Marktviertel Ballarò. Dort wurden Händler nach Medienberichten aufgefordert, ihre Waren wegzuräumen und ihre Geschäfte als Zeichen der Trauer zu schließen. „Er war einer von uns“, hieß es aus dem Umfeld der Teilnehmer. Anschließend zog die Menschenmenge bis in die Nähe des Rathauses. Der Zug führte später zum Friedhof.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1382970_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Bei Anwohnern und Geschäftsleuten löste das Geschehen Empörung aus. Viele fühlten sich eingeschüchtert und von den Behörden allein gelassen. Auch in der Politik wurde scharfe Kritik laut. Die sizilianische Senatorin Enza Randomo vom PD forderte, Bürger, die sich mafiösen Strukturen entgegenstellten, nicht allein zu lassen.<BR \/><BR \/>Bürgermeister Roberto Lagalla bezeichnete die Vorgänge als inakzeptabel. Palermo dürfe nicht zum Schauplatz von Verhaltensweisen werden, die bei den Bürgern den Eindruck erweckten, sie seien nicht ausreichend geschützt. Er kündigte zudem an, eine Klärung der Umstände zu verlangen.