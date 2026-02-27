Ab morgen nimmt zudem der Sessellift Teufelsegg den Betrieb auf. Der Vierer-Sessellift erschließt einen der spektakulärsten Bereiche des Skigebiets und führt zu den wohl aussichtsreichsten – und anspruchsvollsten – Abfahrten der Arena. Zwei schwarze Pisten verlangen hier Technik und Kondition und führen entweder zur Teufelsegghütte oder zurück ins Tal nach Kurzras. Ein Highlight für erfahrene Skifahrerinnen und Skifahrer, die das Besondere suchen.<h3>\r\nPlatzl Big Red Bull Event: Après-Ski mit Beats und Bergkulisse<\/h3>Nach dem Skitag geht es direkt weiter:<BR \/>Am morgigen Samstag verwandelt sich die Platzl Bar in der Alpin Arena Schnals ab 15.30 Uhr in eine Après-Ski-Location mit Festival-Feeling.<BR \/><BR \/>Für die passenden Sounds sorgt DJ ELECTRIX, live on stage – powered by Red Bull. Als Special Support heizt DJ TORO zusätzlich ein.<BR \/><BR \/>Und wer danach noch nicht genug hat:<BR \/> Aftershowparty mit DJ ELECTRIX im Leo’s Pub – weiterfeiern ausdrücklich erwünscht.