Traumhaftes Wochenende!

Das Wochenende in Südtirol bleibt sonnig und wolkenlos. Auch die Temperaturen sind wieder milder. So gibt es selbst in höheren Lagen leichte Plusgrade, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin. Bereits am Freitag war es in den Bergen milder als in den Tälern. Ein kräftiges Hoch sorgt auch am Sonntag weiterhin für stabile Verhältnisse.Erst am Montag kommt es zu einer kleinen Wetteränderung. Tagsüber wird es verbreitet bewölkt, bevor am Dienstag purer Sonnenschein zurückkommt.Regen und Schnee sind auch in der kommenden Woche nicht in Sicht.Man merkt jetzt auch schon, wie die Tage langsam länger werden, so der Landesmeteorologe. Am Abend ist es jetzt schon etwa eine halbe Stunde länger hell als noch im Dezember.Das schöne Wetter lockt viele Südtiroler auf die Pisten. Die Einsatzkräfte haben an solchen Tagen alle Hände voll zu tun. Am Samstag ist es bereits zu mehreren Unfällen gekommen. Unter anderem wurde ein Snowboarder im Ultental erheblich verletzt.

