„Traumschiff“-Schauspielerin Heide Keller gestorben

Deutschland trauert um eine große Schauspielerin. „Traumschiff“-Schauspielerin Heide Keller ist am vergangenen Freitag überraschend im Alter von 81 Jahren gestorben, wie das ZDF am Montag in Mainz mitteilte.Das Fernsehpublikum kennt die gebürtige Düsseldorferin in der Rolle der Chefhostess Beatrice in der ZDF-Reihe „Das Traumschiff“. Sie wirkte 38 Jahre am Set der erfolgreichen Fernsehreihe mit.„Heide Keller hat Fernsehgeschichte geschrieben“, betonte die stellvertretende ZDF-Programmdirektorin Heike Hempel. Keine Schauspielerin habe so lange eine vergleichbare Serienrolle verkörpert wie Keller.

dpa/stol