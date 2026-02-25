Gegen 15.35 Uhr entdeckte ein Zeuge das leblose Kind in einer Wohnung in der Traunsteiner Innenstadt. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. <BR \/><BR \/>Als Polizei und Rettungsdienst eintrafen, fanden sie die Mutter bewusstlos vor. Sie war eine Treppe hinuntergestürzt. In der darüberliegenden Etage lag das tote Kind neben einem langen Messer. Am Körper des Vierjährigen stellten die Einsatzkräfte Stichverletzungen fest, heißt es von „Bild“.<BR \/><BR \/>Die Frau erlitt nur leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Dort wurde sie zunächst von Polizeibeamten bewacht. Nach Angaben der behandelnden Ärzte ist ihr Gesundheitszustand stabil. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen liegen derzeit nicht vor.<h3>\r\nVater des Kindes erhielt Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam<\/h3>Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Traunstein übernahmen noch am selben Tag die Ermittlungen. Nach bisherigem Ermittlungsstand fügte die 41-Jährige ihrem Kind am 24. Februar tödliche Verletzungen zu und verletzte sich danach selbst. <BR \/><BR \/>Der Vater des Kindes sowie weitere Angehörige erhielten Betreuung durch ein Kriseninterventionsteam. Zu den Hintergründen der Tat gibt es bislang keine Informationen. Die Ermittlungen dauern an.<BR \/><BR \/>Das Bayerische Rote Kreuz bestätigte auf Anfrage von BILD die außergewöhnliche Belastung des Einsatzes. Ein Sprecher erklärte, selbst für sehr erfahrene Einsatzkräfte stelle ein solcher Vorfall eine absolute Ausnahmesituation dar. Trotz professioneller Arbeit hinterlasse das Erlebte tiefe Spuren sowie große Betroffenheit. Allen beteiligten Kräften wurde psychosoziale Unterstützung angeboten, um das Geschehen langfristig verarbeiten zu können.