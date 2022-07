Traurig: Gadertaler stirbt nach Unfall

Ein Todesopfer hat am Sonntagabend kurz vor 19 Uhr ein Verkehrsunfall in Kolfuschg gefordert: Ein Quad war auf der Hauptstraße bzw. auf der Str. Col Pradat unterwegs, als es vor dem Hotel „Centrale“ mit einem geparkten Pkw zusammenstieß. Das Quad soll es in der Folge überschlagen haben. Dabei wurde sein Lenker, ein Mann aus Corvara (Jahrgang 1978), auf die Straße geschleudert.