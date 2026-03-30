Nun konnte die Frage nach der Identität des Toten beantwortet werden. Es handelt sich, <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/leichnam-in-den-dolomiten-entdeckt-ist-es-der-vermisste-student-aus-china" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">wie bereits vorab vermutet<\/a>, um den chinesischen Studenten Peng Huang. Sein Leichnam wurde am heutigen Montagvormittag unter einer Lawine in der Nähe der Mittagscharte (Forcella de Mezdì) im Villnößtal gefunden. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295253_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die offizielle Bestätigung der Behörden erfolgte am Montagabend. Kleidung und Ausrüstung des Toten stimmen mit denen des jungen Mannes überein. Für die Familie endet damit eine traurige Ungewissheit, die über zwei Monate andauerte. Im Februar waren Huangs Schwester und weitere Angehörige eigens aus China nach Gröden gereist, in der Hoffnung, Hinweise zum Verbleib ihres Verwandten zu finden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/von-huang-peng-28-fehlt-noch-immer-jede-spur-appell-an-die-bevoelkerung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>).<BR \/><BR \/>Mehrfach waren umfangreiche Suchaktionen durchgeführt worden, jedoch stets ohne Erfolg – bis zum heutigen Montag.