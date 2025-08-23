<BR \/><BR \/>Die Behörden bestätigten die traurige Entdeckung. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/komplizierte-suche-nach-vermisstem-urlauber-ermittler-machen-kleine-fortschritte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, war der deutsche Urlauber zuletzt am Mittwoch im Supermarkt Despar in Völs gesehen. Anschließend soll Dr. Reitz mit einem Bus weiter nach Seis gefahren sein.<BR \/><BR \/>Der 77-Jährige war allein unterwegs und trug kein Mobiltelefon bei sich, als er verschwand. Aus diesem Grund war es nicht möglich, den Vermissten zu orten. <BR \/><BR \/>Trotz der schwierigen Bedingungen bei der Suchaktion, gaben die Einsatzkräfte nicht auf. Am frühen Samstagmorgen machten sie sich wieder an die Arbeit, um Dr. Reitz zu finden. <h3>\r\nUnfalltod vermutet <\/h3>Gegen 8.30 Uhr machten sie schließlich die traurige Entdeckung im Gebiet von Seis am Schlern, im unwegsamen Gelände. Dr. Reitz konnte nur noch tot geborgen werden. Die Ermittler gehen derzeit von einem Unfalltod aus. <BR \/><BR \/>Bei der Such- und Bergungsaktion beteiligt waren neben den Carabinieri von Seis auch die Freiwillige Feuerwehr und die Bergrettung, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites sowie die Rettungshundestaffeln aus Bozen und dem Vinschgau.