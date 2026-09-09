Nachbarn hatten sich zunehmend Sorgen gemacht, da sie seit mehreren Tagen kein Lebenszeichen mehr von der Frau erhalten hatten und auch ihr Auto unbewegt auf dem Parkplatz stand. Kurz nach 11.30 Uhr wurden schließlich die Einsatzkräfte alarmiert.<BR \/><BR \/>Die Freiwillige Feuerwehr Salurn rückte gemeinsam mit dem Weißen Kreuz und den Carabinieri zum Einsatzort aus. Um in die Wohnung zu gelangen, stiegen die Wehrmänner über den Balkon eines Nachbarn auf die Terrasse der Betroffenen. Dort gelang es den Feuerwehrleuten, eine gekippte Tür zu öffnen und sich Zutritt zu der Wohnung zu verschaffen.<BR \/><BR \/>Im Inneren machten die Einsatzkräfte schließlich die traurige Entdeckung: Die Bewohnerin – eine Frau Mitte 40 – lag leblos am Boden. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen.<BR \/><BR \/>Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein Verbrechen oder Fremdeinwirkung, die genauen Umstände des Todesfalls sollen aber ermittelt werden.