Trauriger Jahresrekord: 30 Teenager in London getötet

In London sind 2021 so viele Teenager in einem Jahr getötet worden wie nie zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde im Westlondoner Bezirk Hillingdon ein 16-Jähriger erstochen. Damit stieg die Zahl der jugendlichen Opfer in diesem Jahr auf 30 – eines mehr als im bisherigen negativen Rekordjahr 2008.