Trauriges Ende der Suchaktion: Vermisster Wanderer (64) tot aufgefunden

Umgehend wurde die Suche wieder aufgenommen

Das Team des Notarzthubschraubers Pelikan 2 brachte die Bergretter in die H√∂he und unterst√ľtzte die Suche aus der Luft.

Bis zum Einbruch der Dunkelheit kein Ergebnis

Am Mittwoch gegen 11 Uhr das letzte Mal im Telefonnetz eingeloggt

Am Freitag dann die traurige Gewissheit

Gestern gegen 9 Uhr vormittags stie√ü eine deutsche Touristengruppe auf dem Lausitzer H√∂henweg hoch √ľber Prettau auf einen herrenlosen Rucksack und meldete den Fund bei der Bergrettung Daraufhin wurde eine Suchaktion ausgel√∂st, an der sich die Bergrettungsdienste Ahrntal und der Finanzpolizei sowie der Hubschrauber der Finanz beteiligten. Nach Suchfl√ľgen und Nachforschungen am Boden in Gebieten, die vom Hubschrauber aus nicht einsehbar waren, wurde die Suche in der Mittagszeit eingestellt, weil den Beh√∂rden auch keine Vermisstenmeldung vorlag.Bekannte des Vermissten aus dem Ahrntal , die von der Suchaktion erfuhren, schlugen dann aber Alarm, weil sie den Mann am Montag zuletzt gesehen hatten. M√∂glicherweise war dieser √∂fter f√ľr Tage allein unterwegs gewesen, sodass dessen Abwesenheit nicht zur Besorgnis Anlass gegeben hatte. Umgehend wurde die Suche wieder aufgenommen.Etwa 25 Bergretter aus dem Ahrntal und der Finanzpolizei waren im Einsatz . Auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 beteiligte sich. Dessen Team brachte die Rettungsmannschaf- ten in die H√∂he und erkundete die Gegend am Lausitzer H√∂henweg aus der Luft.Am gestrigen Nachmittag konnte dann auch das Auto des Vermissten in Kasern gefunden werden. Die Suche nach ihm selbst erbrachte bis zum Einbruch der Dunkelheit aber kein Ergebnis.Das prim√§re Suchgebiet war gestern aufgrund der Informationen auf den Bereich zwischen Sch√ľttalkopf und Schroppa auf der orografisch rechten Talseite oberhalb der Sch√ľttalm eingegrenzt worden. In dieser Gegend war das Handy des Vermissten am Mittwoch gegen 11 Uhr das letzte Mal im Telefonnetz eingeloggt gewesen.Danach hatte der Mann entweder den Netzbereich verlassen oder ‚Äď was wahrscheinlicher ist ‚Äď der Akku des Ger√§tes war leer geworden.Seit dem heutigen Freitagmorgen waren die Suchteams wieder in Prettau im Einsatz . Neben den Ahrntaler Bergrettern und jenen der Finanzpolizei beteiligten sich an der Aktion nun zudem Bergretter aus Sand in Taufers und die Feuerwehr Prettau . Auch der Hubschrauber der Finanz und der Notarzthubschrauber Pelikan 2 halfen mit.Am Freitagvormittag haben die Bergretter zwischen Sch√ľttalkopf und Schroppa einen Schlafsack und eine Isomatte gefunden, die dem Vermissten geh√∂ren sollen.Kurze Zeit sp√§ter dann die traurige Gewissheit: Der 64-J√§hrige aus Deutschland konnte nur mehr tot aufgefunden werden. Was genau passiert war, ist derzeit noch nicht bekannt.