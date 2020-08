Trauriges Ende einer Suchaktion: Vermisster Franzose tot geborgen

Seit dem späten Donnerstagnachmittag war eine groß angelegte Suchaktion im Bereich der Edelrauthütte in Pfunders und der Hochfeilerhütte in Pfitsch im Gange. ( STOL hat berichtet Am Freitagvormittag dann die traurige Gewissheit: Der Franzose wurde bei einem Suchflug des Helikopters der Finanzwache unterhalb der Hochfeilerhütte im Gebirgsbach tot aufgefunden. Der Aiut Alpin übernimmt die Bergung des Leichnams.Bei dem Toten handelt es sich um Christian De Monte, einem 71-jährigen Touristen aus Frankreich, welcher schon am vergangenen Freitag von der Edelrauthütte zur Hochfeilerhütte wandern wollte.Der Franzose hatte bei der Hochfeilerhütte eine Übernachtung reserviert, ist aber am Ziel nie angekommen. Erst am gestrigen Donnerstag schlug seine Tochter Alarm und gab eine Vermisstenanzeige auf.Im Einsatz standen neben den Bergrettungen von Vintl und Sterzing auch die Freiwillige Feuerwehr Pfunders, Rettungshundestaffeln, der Notarzthubschrauber Aiut Alpin und die Finanzwache mit einem Helikopter.

jno