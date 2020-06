Trauriges Ende einer Suchaktion: Brixner Wasserretter leblos aufgefunden

Seit Mittwochabend lief in Brixen eine ausgedehnte Suchaktion in den Fluten der Rienz und des Eisack. Ein Mitglied der Wasserrettung Eisacktal war am Mittwoch während einer Übung im Wasser plötzlich abgetrieben. Am Donnerstag gegen 13.15 Uhr schließlich wurde das bereits Befürchtete traurige Gewissheit: Der 55-jährige Brixner Claudio de Nigro hatte den Unfall nicht überlebt, sein lebloser Körper wurde in der Rienzschlucht unter Schloss Rodenegg entdeckt.