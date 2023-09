Trauttmansdorff begrüßt 8-millionsten Besucher

Marcel Korevaar aus ´s-Hertogenbosch (Holland) betrat am vergangenen Freitag als 8-millionster Besucher die Gärten von Schloss Trauttmansdorff. Er und seine Partnerin Diane van Veeraus verbringen ihren dreiwöchigen Urlaub in Algund und haben die Gärten bereits einmal vor 10 Jahren besucht. Die Freude über den Blumenstrauß, das Trauttmansdorff-Buch „Pflanz dir was!“ und eine private Gartenführung war groß.Die Geschenke wurden von Gabriele Pircher, Direktorin der Gärten von Schloss Trauttmansdorff, übergeben: „Nach einem erfolgreichen August, dem besucherstärksten seit Eröffnung der Gärten, ist es uns eine Ehre den 8 millionsten Gast begrüßen zu dürfen.“Auch der für die Gärten zuständige Landesrat für Landwirtschaft und Tourismus, Arnold Schuler, war anwesend und beglückwünschte die Gäste: „8 Millionen Besucher sind eine tolle Leistung. Ich möchte mein Kompliment an all jene richten, die täglich zur Schönheit der Gärten beitragen. Trauttmansdorff ist sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für Südtirol als Tourismusdestination eine große Bereicherung und ein gern besuchter Ort. Die große Besucherzahl spricht für sich.“Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff wurden 2001 nach 7 Jahren Bauzeit eröffnet. In kürzester Zeit haben sie sich, gemeinsam mit dem Touriseum, zu einem beliebten Ausflugsziel in Südtirol entwickelt. Pro Gartensaison heißt Trauttmansdorff rund 400.000 Gäste willkommen.