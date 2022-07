Trauttmansdorff und Laimburg erhalten Schaugartenplaketten

Schaugärten-Plakettenverleihung: (v.l.) Karl Ploberger, David Hertl, Wolfgang Sobotka, Landesrat Arnold Schuler, Martin Eichtinger, Gabriele Pircher, Direktorin der Gärten von Schloss Trauttmansdorff und Kathrin Plunger. - Foto: © Karlheinz Sollbauer

Die Gärten von Schloss Trauttmansdorff sind am Montag und der Schaugarten am Versuchszentrum Laimburg am heutigen Dienstag mit der Schaugartenplakette „Natur im Garten“ ausgezeichnet worden. Dazu ist eine Delegation des „Natur im Garten“-Netzwerks aus Niederösterreich gemeinsam mit dem Präsidenten des Österreichischen Nationalrates und des Vereins European Garden Association – „Natur im Garten“ International, Wolfgang Sobotka, nach Südtirol gekommen.„Wir müssen eine Ökologisierung unserer Gärten fördern und auch unter den Bürgerinnen und Bürgern verbreiten. Eine naturnahe Bewirtschaftung der öffentlichen aber besonders auch der privaten Gärten ist für die Biodiversität von großer Bedeutung“, unterstrich Südtirols Landwirtschaftslandesrat, Arnold Schuler, der ebenso wie der Niederösterreichische Landesrat für Wohnbau, Arbeitsmarkt und internationale Beziehungen, Martin Eichtinger, an der Verleihung teilgenommen hat.Gärten, die in das Schaugarten-Partnernetzwerk „Natur im Garten“ aufgenommen werden, müssen eine Reihe von Qualitätskriterien erfüllen. Diese betreffen unter anderem die naturnahe Gestaltung und Pflege von Gärten, aber auch die Wertschätzung vom touristischen Potenzial dieser. Der Verzicht auf chemisch-synthetische Pestizide und chemisch-synthetische Dünger sowie auf Torf zählen zu den 3 Hauptkriterien um Teil des „Natur im Garten“-Netzwerkes zu werden.Bereits im Herbst 2021 waren die Gärten von Schloss Trauttmansdorff für ihre herausragende ökologische gärtnerische Leistung mit dem „European Award for Ecological Gardening“ ausgezeichnet worden. Am Montag folgte die Verleihung der Schaugartenplakette von Seiten des „Natur im Garten“- Netzwerkes. „Diese Auszeichnung zeigt uns, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben und es motiviert das gesamte Team der Gärten in diese Richtung weiter zu arbeiten“, betont die Direktorin der Gärten von Schloss Trauttmansdorf, Gabriele Pircher.Auch am Versuchszentrum Laimburg gibt es seit Frühjahr 2022 einen „Natur im Garten“-Schaugarten. Dieser naturnahe Garten verfügt über einen Regenwasserspeicher, wasserdurchlässige Oberflächen, heimische Pflanzenarten, lokales Material und verschiedene Lebensräume wie beispielsweis Blumenwiesen und Steinhaufen.Die Leiterin des Fachbereichs Gartenbau am Versuchszentrum Laimburg, Helga Salchegger, betont: „Unsere Beratungen und Forschungen unterstützen einen gesunden Boden und die Entwicklung resistenter Pflanzen. Wir brauchen extensive, pflegeleichte öffentliche Grünflächen, die längere Trockenperioden überstehen und trotzdem eine hohe Biodiversität zulassen.“Über die vielversprechende Initiative freut sich auch der Direktor am Versuchszentrum Laimburg, Michael Oberhuber, und ist der Überzeugung, dass sich viele Gartenbegeisterte ihre Gärten nun auch offiziell zertifizieren lassen werden.