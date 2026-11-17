<BR \/>Künftig sollen im Rahmen der European Defence Readiness 35 Prozent aller Beschaffungen gemeinsam auf europäischer Ebene stattfinden. Heute sei ein wichtiger Tag, was die „projektmäßige Zusammenarbeit insbesondere im Zusammenhang mit atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen“ betreffe, so Tanner vor dem Rat gegenüber den Medien. Das Projekt, das seit dem Jahr 2018 laufe, zeige, wie Forschung, Weiterentwicklung und Zusammenarbeit tatsächlich zu einem Projekt führe.<BR \/><BR \/>„Es geht darum, dass man mit unbemannten Fahrzeugen in der Luft, mit unbemannten Drohnen, und Bodenfahrzeugen sehr frühzeitig und ohne Gefahr für Soldatinnen und Soldaten atomare, biologische und nukleare Kampfstoffe entdecken kann“, erklärte die Ministerin. Das von noch weiteren Staaten unterschriebene Dokument werde am Dienstag im Rahmen des Rates der Europäischen Verteidigungsagentur EDA übergeben. Insgesamt seien etwa 15 Millionen Euro investiert worden.<BR \/><BR \/>Österreich habe hier eine besondere Expertise, die vom APC-Zentrum in Korneuburg ausgegangen sei und „jetzt über die Jahre unter unserer Führung zu einem Ergebnis führt, das wir jetzt anderen Staaten auch anbieten“.<BR \/><BR \/>Zur Einigung auf ein EU-Verhandlungsteam für die Ukraine-Friedensgespräche sagte Tanner, es sei wichtig, „dass wir als Europäische Union hier auch mit dabei sind“. Jetzt im fünften Jahr des Krieges sei „jede Initiative, die uns näher zu einem Frieden führt, das Allerwichtigste“. Russland intensiviere seine Angriffe aus der Luft, da es auf dem Gefechtsfeld nicht vorankomme, erklärte ihr deutscher Amtskollege Boris Pistorius. „Und für uns als Unterstützerländer heißt das sehr klar: Wir müssen die Ukraine weiterhin im Bereich der Luftverteidigung wirksam und schnell unterstützen.“<BR \/><BR \/>Deutschland werde weitere 300 Millionen US-Dollar zur Verfügung stellen; Schwerpunkt sei die Luftverteidigung, kündigte er an. „Ich sage es noch einmal sehr deutlich: Die Unterstützung der Ukraine ist keine Charity-Veranstaltung“, so Pistorius. Es gehe hier um weit mehr als um Solidarität und Unterstützung eines angegriffenen Landes: „Es geht um die Sicherheit von Europa, und es geht darum, (Russlands Präsident; Anm.) Wladimir Putin aufzuhalten und in die Schranken zu weisen.“ Gleichzeitig lerne Europa intensiv von dem, was die Ukrainer auf dem Gefechtsfeld mit an Erfahrungen sammeln.<BR \/><BR \/>Neben den Gesprächen zur Ukraine ist ein Austausch mit Elbridge Andrew Colby, Under Secretary of Defense for Policy im US-Pentagon, geplant. Colby gilt als Architekt der Sicherheitspolitik der Trump-Administration. Er will vor allem über die Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA im Sicherheitsbereich sprechen.