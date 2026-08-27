Wie die Ermittlungen ergaben, soll der 28-Jährige eine Möglichkeit gefunden haben, das System der Self-Service-Tanksäulen zu umgehen. Zudem habe der Mann mit mehreren Berufskraftfahrern zusammengearbeitet, die er offenbar auf diesem Wege mit Treibstoff versorgte. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur „Ansa“.<BR \/><BR \/>Bis der Mann schließlich jüngst der Verkehrspolizei ins Netz gegangen ist: Als er an einer Raststätte entlang der Autobahn A10 in Savona erneut Treibstoff abzapfen wollte, warteten die Beamten bereits auf ihn. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Da der 28-Jährige Widerstand leistete, wurde er verhaftet.