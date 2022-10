Weniger Neuinfektionen, Inzidenz sinkt, aber mehr Krankenhaus-Patienten

Corona-Landkarte der Südtiroler Gemeinden

Lebenserwartung und Corona

Von Sonntag auf Montag wurden 198 Neuansteckungen in Südtirol verzeichnet. Die Zahl der aktiv Infizierten ist unter die 6000er Marke gerutscht.Nach unten zeigt auch der Pfeil der Wocheninzidenz: Diese ist von 975 auf 970 gesunken. In häuslicher Quarantäne befinden sich 5747 Personen und damit um 600 Personen weniger.In den Krankenhäusern befanden sich am Montag144 Infizierte, das sind 14 mehr als am Vortag. Weiterhin müssen 2 von ihnen auf einer Intensivstation versorgt werden.Wie sich die Corona-Lage in der jeweiligen Südtiroler Gemeinde entwickelt, sehen Sie hier: Die Corona-Landkarte. Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Lebenserwartung ausgewirkt? Dazu lesen Sie hier eine neue Studie.