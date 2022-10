Trennung nicht überwunden: Ex-Freundin eingesperrt

Formell abgesegnet wird der Vergleich, zu dem es gestern in der Vorverhandlung vor Richter Emilio Schönsberg gekommen ist, dann im November.Die Vorfälle, derentwegen der 27-Jährige mit Migrationshintergrund angeklagt war, gehen auf die ersten Monate des Jahres zurück. Seine Freundin hatte sich von ihm getrennt, was er offensichtlich nicht verwinden konnte. Mehrfach soll er sie vor dem Haus abgepasst und bedroht haben – Drohungen, die die junge Frau in Angst und Schrecken versetzt hatten.Einmal soll er ihr in Aussicht gestellt haben, er werde ihr Gesicht mit Säure verätzen, ein anderes Mal, er werde ihr die Kehle durchschneiden. Auch soll er sie tätlich angegriffen haben. Im Zusammenhang mit diesen Vorfällen wurde dem Mann Stalking zur Last gelegt.Nur mehr in den eigenen 4 Wänden fühlte sich die Ex-Freundin sicher, doch auch das sollte sich als Trugschluss erweisen. Im Februar soll der 27-Jährige in ihre Wohnung eingedrungen und mit Fäusten und Fußtritten auf sie losgegangen sein. Er habe ihr den Mund mit einer Hand zugehalten und sie eine Zeitlang eingesperrt bzw. gehindert, die Wohnung zu verlassen.Nach der Anzeige der Frau handelte die Justiz schnell: Die Polizei nahm den Mann in Gewahrsam und brachte ihn ins Bozner Gefängnis, wo er bis gestern in vorbeugender Verwahrungshaft war.