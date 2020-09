Trentiner Fleischbetrieb: 114 Infizierte – 40 Familien unter Quarantäne

Einen Moment Bitte - das Video wird geladen

Unter den Angehörigen der Mitarbeiter wurden 16 weitere Infektionen festgestellt, davon betroffen waren auch 8 Kinder, die keine oder nur sehr leichte Symptome aufweisen, sowie 4 Personen über 70. (Stand Sonntagabend)Für 40 Familien wurden Quarantäne-Maßnahmen verordnet – Zivilschutz, Sozialdienste und Gemeindepolizei begleiten sie durch die Isolation.In einem weiteren Fleischbetrieb in Trient wurden 3 Infektionen bei 100 Abstrichen festgestellt – die Untersuchung wird in diesen Tagen wiederholt und die Gruppe der Kontaktpersonen ausgeweitet.10 Fälle traten außerdem in einem Betrieb außerhalb von Trient auf – Geräte und Räumlichkeiten des Unternehmens wurden bereits in der Nacht auf Samstag gründlich gereinigt. Auch dort soll die Testreihe wiederholt werden.Warum sich das Coronavirus gerade in Fleischbetrieben so extrem ausbreitet, erklärt STOL-Reporter Ivo Zorzi im Video.

