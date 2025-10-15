Die Journalistengewerkschaft von Trentino-Südtirol hat ihre Solidarität mit der aus Brentonico stammenden Trentiner Journalistin Elisa Dossi bekundet. <BR \/><BR \/>Sie hatte vor dem Stadion in Udine für Rainews24 über das Fußball-Länderspiel Italien-Israel berichtet und wurde von einem Stein getroffen, der von pro-palästinensischen Aktivisten geworfen worden war. Daraufhin wurde Dossi in ein Krankenhaus gebracht. <BR \/><BR \/>In einer Mitteilung verurteilte die Regionalgewerkschaft „aufs Schärfste jegliche Form von Gewalt„ und drückte ihre Nähe und besten Genesungswünsche an die Kollegin aus.