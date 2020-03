Trentino: 1. Einheimische vom Coronavirus befallen

Die betagte Frau war Sonntagabend in der Ersten-Hilfe-Abteilung des Krankenhauses von Trient vorstellig geworden.Da sie Symptome einer Lungenentzündung aufwies, wurde ein Abstrich vorgenommen. Der Test bestätigte den Coronafall.Nun müssen die Personen ausgeforscht werden, die mit der Frau in Kontakt gestanden sind.Die bisherigen 4 Coronavirus-Fälle im Trentino betrafen Urlauber aus der Lombardei: eine 3-köpfige Familie, die in Fai della Paganella untergebracht war, und eine Frau, die in Dimaro urlaubte.

ansa