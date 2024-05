Trentino: 2 Bären mit Autos kollidiert

Die beiden Bären tauchten plötzlich aus der Böschung unterhalb der Straße auf und verschwanden nach dem Aufprall flussaufwärts in Richtung Wald.Das Notfallteam der Trentiner Forstverwaltung, das von der Notrufzentrale nach dem Anruf der Fahrer alarmiert worden war, kam zur Untersuchung an den Unfallort. Die Verantwortlichen der Autonomen Provinz Trient teilen mit: „Wir erteilten den Fahrzeuglenkern sofort einige Informationen, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, denn in solchen Fällen ist es unerlässlich, im Fahrzeug zu bleiben.“Am Vormittag wurde eine zweite Kontrolle durch die Hundestaffel der Forstverwaltung durchgeführt, die feststellte, dass die Tiere sich nicht mehr im Gebiet befinden.