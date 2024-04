Trentino: 2 Begegnungen mit Bären innerhalb weniger Stunden

Mit Spürhunden auf Bärensuche

Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.30 Uhr in der Ortschaft Berlonga, zwischen Stravino und Lasino: Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erwischte den Bären. Glücklicherweise war das Auto nicht schnell unterwegs gewesen. Das Fahrzeug wurde nur leicht beschädigt, das Tier konnte in den Wald flüchten.Die Insassen des Autos blieben unverletzt, konnte die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“ in Erfahrung bringen. Sie blieben im Auto sitzen und verständigten den Notruf.Am gestrigen Sonntag machten sich Förster zusammen mit einer auf Bärenspuren spezialisierten Hundestaffel auf, um genetische Daten zu sammeln. Die Behörden hoffen, so das angefahrene Exemplar identifizieren zu können. Außerdem versuchten die Förster, sich zu vergewissern, dass der Bär sich nicht mehr in der Nähe von bewohntem Gebiet aufhält.Ähnlich ist das Vorgehen der Behörden nach der ersten Bärensichtung vom Samstag, nur wenige Stunden vor dem erwähnten Autounfall. (Hier lesen Sie mehr dazu.) Ein Wanderer war am Samstagnachmittag beim Abstieg vom Val de le Seghe in Richtung des Dorfes einem Bären gegenübergestanden. Da der Weg ein stark frequentierter ist, ist die Sorge in der Bevölkerung groß. Auch in diesem Fall sind Forstbeamte mit der Spurensuche betraut.