Der Unfall ereignete sich am heutigen Donnerstag kurz nach 10.30 Uhr auf der Staatsstraße 18, im Bereich der Abzweigung zwischen Lon und Ranzo, in der „Valle dei Laghi“. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304964_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der 23-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Trient geflogen, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet.<BR \/><BR \/>Nach ersten Informationen prallte der Motorradfahrer gegen einen Bagger in einem Abschnitt, in dem derzeit Arbeiten zur Sicherung der darüberliegenden Felswand durchgeführt werden.