In den Wäldern oberhalb des Stramentizzo-Sees, im Gebiet von Castello-Molina di Fiemme im Trentino, hat sich am heutigen Dienstag gegen 11.30 Uhr ein 24-jähriger Waldarbeiter schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Ersten Informationen zufolge sei er von einem Baumstamm getroffen worden und zu Boden gestürzt. Unmittelbar danach wurden die Rettungskräfte alarmiert.<BR \/><BR \/>Vor Ort versorgten die Bergrettung und die Freiwillige Feuerwehr von Molina den Verletzten. Unterstützt wurden sie dabei von den Ordnungskräften. <h3>\r\nMit Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen<\/h3>Das Unfallgebiet wurde abgesperrt, um die Sicherheit der Einsatzkräfte zu gewährleisten und weitere Risiken zu vermeiden. Aufgrund der Art der Verletzung wurde der Einsatz eines Hubschraubers mit einem Notfallärzteteam an Bord angefordert.<BR \/><BR \/>Der junge Mann, der Verletzungen im Bereich von Hals und Brust erlitten hatte, wurde von den Rettungskräften stabilisiert. Glücklicherweise sollen seine Verletzungen nicht schwerwiegend sein, und er befinde sich nicht in Lebensgefahr. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung wurde der 24-Jährige mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus von Trient gebracht.