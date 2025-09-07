<BR \/>Der Unfallhergang ist nach wie vor unklar, zumal offenbar niemand anwesend war, als es auf der Landesstraße auf der Höhe von Segonzano im Trentino zum folgenschweren Unfall kam.<h3>\r\nPkw-Lenkerin stieß zufällig auf die beiden Verunfallten <\/h3>Am Nachmittag stieß eine Pkw-Lenkerin, die mit ihren Kindern unterwegs war, auf den leblosen Körper einer jungen Frau am Straßenrand. Die Zeugin hielt an und näherte sich dem Körper, dort sah sie – auf der Böschung etwa 15 Meter unterhalb der Straße – eine weitere Person und ein Motorrad liegen. <BR \/><BR \/>Wie sich herausstellte, waren die beiden mit zwei weiteren Bikern unterwegs, als es zum Unfall kam. Ihre Freunde bemerkten die Abwesenheit der beiden Verunfallten allerdings erst, als sie ihr Ziel erreichten. <h3>\r\nMotorrad prallte gegen Leitplanke – 26-Jährige auf Straße geschleudert <\/h3>Ersten Informationen zufolge prallte das Motorrad, an dessen Sozius das Todesopfer saß, gegen eine Leitplanke – Lenker und Fahrzeug wurden die Böschung hinuntergeschleudert. Die Frau am Sozius prallte hingegen am Straßenrand hart auf. <BR \/><BR \/>Die Lenkerin, die später vorbeifuhr und den Unfall bemerkte, alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Notarzthubschrauber Pelikan 1 eilte zur Unfallstelle – die bei der jungen Frau eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. <h3>\r\nGroße Trauer im Heimatort von Pedron <\/h3>Der Mann, der 15 Meter unterhalb der Straße lag, war verletzt, aber nicht in Lebensgefahr. Es handelte sich um einen Freund des Todesopfers, der das Fahrzeug lenkte. <BR \/><BR \/>Ihr Leben verloren hat beim Unfall die 26-jährige Damaris Pedron aus Samone im Val Sugana. Die junge Frau war seit kurzem nach Trient gezogen. <BR \/><BR \/>Die Carabinieri von Borgo Valsugana informierten die Familie kurz nach dem Unfall über den Tod der 26-Jährigen. Die Trauer in ihrem Heimatort ist groß: Obwohl sie nach Trient gezogen war, pflegte Pedron nach wie vor sehr enge Kontakte zu Freunden und Familie in Samone.