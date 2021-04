Trentino: 26-Jähriger stirbt bei Motorradunfall – Bruder verletzt

Die beiden jungen Männer fuhren gegen 14.30 Uhr durch den Tunnel „Doss Trento“ in Richtung Süden, als Esposito die Kontrolle über sein schweres Motorrad verlor. Nach Angaben der Ortspolizei verzog es das Motorrad nach rechts, wo es schließlich mit voller Wucht gegen die Wand des Tunnels prallte.Durch den Aufprall wurde Francesco Esposito vom Fahrzeug geschleudert, ebenso sein jüngerer Bruder, der hinter ihm gesessen hatte. Sofort wurden die Rettungskräfte allarmiert und versuchten den Unfallfahrer noch vor Ort zu reanimieren, doch leider kam für Francesco Esposito jede Hilfe zu spät.Sein Bruder wurde bei dem Aufprall verletzt. E r wurde in das Krankenhaus Santa Chiara in Trient gebracht.

pho