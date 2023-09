Trentino: 27-Jähriger tyrannisiert Familie – Gefängnis

Von Beschimpfungen über Sachbeschädigung zu Schlägen

Todesdrohungen – die Polizei schreitet ein

9 lange Jahre, in denen der junge Mann, der auch unter Alkohol- und Drogenproblemen litt, sowohl seine Eltern als auch seinen älteren Bruder regelmäßig beschimpfte und misshandelte, sind nun zu Ende: Die Gewalt war in den letzten Monaten nicht mehr nur auf der verbalen Ebene geblieben, sondern auch in Schläge und körperliche Attacken ausgeartet.Vater, Mutter und Bruder hatten daher in den letzten Wochen keine andere Wahl: Sie zeigten ihren 27-jährigen Sohn und Bruder an. Er sitzt nun im Gefängnis.Nachdem sich die Opfer – eine 58-jährige Frau, ihr 69-jähriger Ehemann und ihr 34-jähriger Sohn, die alle zusammen mit dem 27-jährigen Mann in Trient wohnen – an die Polizei gewandt hatten, begannen die Ermittlungen. Der 27-Jährige war schon seit seiner Minderjährigkeit polizeilich bekannt. Bereits als Bub hatte er aggressives Verhalten gezeigt und einige Vorstrafen eingesammelt. Dies war schon damals so weit gegangen, dass er in geschützten Einrichtungen für Minderjährige aufgenommen worden war.Die Situation konnte dies offenbar jedoch nicht verbessern, im Gegenteil: Nachdem er volljährig geworden war und seine Zeit in der Gemeinschaft hinter sich gelassen hatte, kehrte der junge Mann zu seiner Familie zurück und wurde immer aggressiver: Ständige verbale Angriffe wurden zur Normalität.Wie die Trentiner Tageszeitung „l'Adige“ berichtet, drohte er allen Verwandten mit dem Tod. Er zerbrach Geschirr und Einrichtungsgegenstände, wenn die Verwandten ihm nicht in wenigen Minuten Kaffee brachten, beschädigte in Momenten der Wut das Haus, zertrümmerte den Fernseher.Dies führte schließlich auch zu körperlichen Angriffen auf die Familie: Die Polizei hat eine Reihe von Vorfällen vom vergangenen März bis vor wenigen Tagen gesammelt. Ende des Winters hatte er seine Mutter nach einem Streit so heftig an der Schulter gepackt, dass sie zur Behandlung in die Notaufnahme gebracht werden musste; Ende März hatte er seinen Vater wiederholt geohrfeigt; im Mai hatte er seine Mutter geschlagen, so dass sie vom Stuhl fiel und ins Krankenhaus musste; im Mai hatte er erneut seinen Vater geschlagen und seinen Bruder, der sich um sie kümmerte, beleidigt und verhöhnt.Der Ermittlungsrichter hat dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Untersuchungshaft nun stattgegeben.