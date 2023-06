Trentino: 30-Jähriger stirbt bei Motorradunfall

Zu dem Unfall kam es in Pietramurata bei Dro: Der junge Mann war auf einer geraden Straße in Richtung Ponte Gobbo unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und gegen die Leitplanke prallte.



Trotz des schnellen Eintreffen des Notarzthubschraubers vor Ort kam für den 30-Jährigen jede Hilfe zu spät. Wie die Nachrichtenagentur Ansa meldet, starb er noch an der Unfallstelle.