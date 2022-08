Trentino: 34-Jähriger auf Klettersteig abgestürzt – tot geborgen

Eine Suchaktion der Bergrettung Trient brachte in der Nacht auf den heutigen Dienstag die traurige Gewissheit: Ein 34-Jähriger, der am Montag zu einer Tour am Klettersteig „Bepi Zac“ nördlich des San Pellegrino Passes aufgebrochen war, konnte nur noch tot geborgen werden. Dies berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Als der Mann am Montag um 21.15 Uhr noch immer nicht von der Tour zurückgekehrt war, wurde Alarm geschlagen. Bis 1.30 Uhr suchten die Rettungskräfte nach dem 34-Jährigen, als schließlich seine Leiche auf 2550 Metern Meereshöhe entdeckt wurde. Die anschließende Bergung nahm weitere 2 Stunden in Anspruch.Der Mann aus Turin war von der Taramelli-Hütte aufgebrochen und wollte über den Klettersteig die Cima Uomo erreichen. Die Leiche des Bergsteigers wurde rund 200 Meter unterhalb des befestigten Steiges gefunden. Die Rettungskräfte gehen davon aus, dass er an einer Stelle des Steiges, der nicht mit einem Metallseil gesichert ist, ausgerutscht und in die Tiefe gestürzt ist.