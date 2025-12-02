Die Ermittler der Carabinieri-Sondereinheit NAS überprüften acht Betriebe im Trentino, darunter Hotels, Restaurants, Pizzerien und Bars. Die sechs Verstöße bezogen sich auf unsachgemäßen Umgang mit Lebensmitteln, das Nichteinhalten hygienischer Standards sowie fehlende oder fehlerhafte Allergenhinweise auf den Speisekarten.<BR \/><BR \/>In einem Restaurant in der Valsugana wurden 20 Kilogramm verschiedene abgelaufene Lebensmittel sichergestellt. Das Haltbarkeitsdatum auf den Verpackungen war überschritten, weshalb die Produkte nicht mehr verwendet werden durften. Gegen den Betreiber wurde eine Verwaltungsstrafe von 2.000 Euro verhängt.<h3>\r\n6.000 Euro Strafe wegen fehlender Allergenangaben<\/h3>In einem Hotel in Trient wurden ebenfalls 18 Kilogramm abgelaufene Lebensmittel beschlagnahmt. Der Inhaber erhielt zwei Strafen mit einem Gesamtwert von 3.000 Euro, zum einen wegen der abgelaufenen Lebensmittel und zum anderen wegen Hygienemängeln.<BR \/><BR \/>In einem Restaurant in Trient wurde der Betreiber zu einer Geldstrafe von insgesamt 7.000 Euro verdonnert – ebenfalls wegen Hygienemängeln und weil Allergene bei den angebotenen Speisen nicht angegeben waren.<BR \/><BR \/>Auch in einer Pizzeria in Trient gab es keine Allergenangaben bei den angebotenen Gerichten. Dafür erhielt der Betreiber eine Verwaltungsstrafe von 6.000 Euro.