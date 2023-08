Trentino: 42-Jähriger verstößt gegen Annäherungsverbot – Festnahme

Was unternehmen?

Der Zugriff der Carabinieri erfolgte in der Nacht auf Samstag in der Ortschaft Civezzano. Die Frau des 42-Jährigen hatte den Notruf gewählt, weil dieser trotz Annäherungsverbotes vor ihrer Haustür stand. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Ansa.Bereits am Tag vorher war der Mann senegalesischer Abstammung dort aufgeschlagen und hatte sich im Beisein der gemeinsamen Kinder aggressiv und bedrohlich verhalten. In Folge dieses Vorfalls handelte sich der Mann eine Anzeige auf freiem Fuß ein. Außerdem wurde umgehend ein Annäherungsverbot verhängt.Als sich der 42-Jährige nur 24 Stunden später über dieses Verbot hinwegsetzte, klickten für ihn die Handschellen. Die Carabinieri brachten ihn ins Gefängnis, wo er den Justizbehörden überstellt wurde.Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Gewalt an Frauen in Trentino-Südtirol. Besonders der brutale Mord an der 21-jährigen Celine Frei Matzhol sorgte für Fassungslosigkeit im ganzen Land.STOL hat erst vergangene Woche seine Leser befragt, was gegen Gewalt an Frauen und Frauenmorde unternommen werden muss. Hier lesen Sie die Einsendungen der Leser dazu.