Der Unfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr: Der 72-jährige S.P. war in der Nähe seines Landhauses in Madice, eine kleine Ortschaft an der Grenze zwischen den Gemeinden Bleggio Superiore und Comano Terme mit dem Traktor unterwegs, als das Fahrzeug im steilen Gelände kippte.Dabei zog sich der aus Comano Terme stammende Rentner tödliche Verletzungen zu.Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber, die Bergrettung, die Freiwillige Feuerwehr und die Polizei.