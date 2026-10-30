Die Ehefrau des 93-Jährigen hatte Alarm geschlagen, nachdem ihr Mann von seiner Pilzsuche auf der Hochebene von Vigolana nicht zurückgekehrt war. Gemeinsam mit den Feuerwehren von Vigolo Vattaro, Bosentino und Vattaro suchte die Bergrettung nach dem Vermissten und konnte ihn schließlich finden und zu seinem Auto zurückbringen.<BR \/><BR \/>Zeitgleich geriet ein 17-jähriger Ungar auf dem Klettersteig Oliva Detassis in den Brenta-Dolomiten in Schwierigkeiten, wie die italienische Tageszeitung „l'Adige“ berichtet. Er war von der Dunkelheit überrascht worden und hatte weder eine Stirnlampe noch geeignete Kleidung für die Nacht in den Bergen dabei.<BR \/><BR \/>Gegen 18.30 Uhr wurde der Notruf abgesetzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jugendlichen wieder zurück ins Tal.