Trentino: Abschussdekret für Problembärin F36 ausgesetzt

Eine Woche später startete das Tier einen Scheinangriff auf ein Wandererpaar in der Ortschaft Dos del Gal. Aus diesem Grund hatte der Trentiner Landeshauptmann am Freitag ein Abschussdekret erlassen, um die 6-jährige Bärin zu entnehmen. Dieses wurde unmittelbar nach dem Erlass von Tierschutzorganisationen angefochten.Diesem Rekurs hat das Verwaltungsgericht Trient stattgegeben, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Stattdessen angeordnete das Gericht an, dass die Bärin F36 eingefangen und anschließend im Tierpflegezentrum Casteller gefangen gehalten werden solle. Darin sehe das Gericht, „die einzige durchführbare Vorsichtsmaßnahme.“Das Verwaltungsgericht forderte die Provinz Trient außerdem auf, innerhalb von 10 Tagen eine Kopie des Ispra-Gutachtens über die Bärin F36 sowie den technischen Bericht „Die Bärenpopulation im Trentino: demographische Analyse zur Unterstützung der Bewertung möglicher Managementoptionen“ zu hinterlegen.