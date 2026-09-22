Palaoro war in einer Privatklinik in der Provinz Vicenza operiert worden. In den Stunden nach dem Eingriff soll sich ihr Gesundheitszustand plötzlich verschlechtert haben. Nach Monaten in einer Reha-Einrichtung im Trentino verschlechterte sich ihr Zustand weiter. Schließlich starb die 56-Jährige in der Nacht auf Montag im Krankenhaus von Trient.<BR \/><BR \/>Ihre Angehörigen haben laut lokalen Medien inzwischen eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft eingereicht. Sie wollen klären lassen, was zu der schweren Verschlechterung des Gesundheitszustands und letztlich zum Tod der Lehrerin geführt hat. Die Staatsanwaltschaft von Vicenza hat ein Ermittlungsverfahren eröffnet. Palaoro war Lehrerin an der Grundschule „Gianni Rodari“ in Pergine Valsugana.<BR \/><BR \/>„Es sollte ein kleiner ästhetischer Eingriff sein, wie er oft gemacht wird“, sagte Palaoros Lebensgefährte gegenüber der digitale Tageszeitung „Il Dolomiti“. „Wir hätten uns nie vorstellen können, dass es zu dieser Tragödie kommen würde.“<BR \/><BR \/>Das Paar habe sich am Tag des Eingriffs um 8 Uhr morgens wie vereinbart in der Klinik eingefunden. „Niemand hätte sich vorstellen können, dass diese kleine Operation Claras Leben für immer verändern würde. Sie verließ die Einrichtung im Koma und wachte nicht mehr auf“, so der Lebensgefährte.