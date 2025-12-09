Vergangenen Freitag hat der Trentiner Seilbahnbetreiber „Trento Funivie“ am Monte Bondone Kunstschnee per Hubschrauber in den oberen Bereich des Palon gebracht. Dies berichtet die italienische Tageszeitung „Alto Adige“. Laut Umweltverbänden kam es zu über 40 Hubschrauber-Flügen, die insgesamt fast vier Stunden andauerten und mindestens 1,5 Tonnen CO2 erzeugten.<h3>\r\nScharfe Kritik von 12 Umweltorganisationen <\/h3>Grund für die Aktion: In diesem Teil der Piste fehlte aufgrund starken Winds fast der gesamte Naturschnee. Auch Wasser und Temperaturen reichten nicht aus, um ausreichend Schnee künstlich zu produzieren.<BR \/><BR \/>12 Umweltorganisationen kritisieren den Einsatz scharf. Sie sehen darin eine Belastung für die Umwelt und ein Beispiel dafür, dass wirtschaftliche Interessen über die natürlichen Grenzen des Berges gestellt würden. Die Verbände fordern klare Regeln für den Einsatz belastender Technologien und Transparenz von Seiten der Stadtgemeinde Trient, die Miteigentümerin von „Trento Funivie“ ist.