Trentino: Bär von Auto angefahren – verendet

Passiert ist der Unfall in Ragoli, in der Nähe des örtlichen Friedhofs, kurz vor 6 Uhr früh. Das Tier sei plötzlich auf die Straße gelaufen, berichtete der Fahrer. Diese ist an der Unglücksstelle besonders schmal. Ausweichen war unmöglich. Der angefahrene Bär stürzte über die Straße einen Abhang hinunter. Der Fahrer setzte einen Notruf ab.Die Insassen des Autos blieben glücklicherweise unverletzt. Das Auto wurde schwer beschädigt.Förster, Carabinieri und ein Tierarzt wurden zu Hilfe gerufen: Erste Untersuchungen haben ergeben, dass es sich beim verendeten Bär um ein erwachsenes Weibchen handelt. Junge hatte es offenbar nicht. Noch am Morgen wurde der Kadaver geborgen.

ansa/kn