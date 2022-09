Trentino: Bärin bei Tausch des Peilsenders gestorben

Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa meldet, wurde die Bärin in einem Seitental des Ledrotales eingefangen. Geplant war ein Routineeingriff, um das Halsband mit dem Peilsender auszutauschen, das das Tier seit Juli 2021 um den Hals trug.Laut ersten Informationen der Tierärzte soll die Bärin aufgrund der Position gestorben sein, die sie nach der Betäubung in der Falle eingenommen habe.Laut der Provinz Trient seien alle Widerbelebungsversuche vergeblich gewesen.Die Bärin F43 wurde bereits seit geraumer Zeit intensiv beobachtet. Weil sie wenig Scheu vor Menschen zeigte, war immer wieder versucht worden, sie zu vergrämen.„Bei der Überwachung von Problembären und dem Versuch ihr Verhalten zu ändern, kann es immer wieder zu Zwischenfällen, wie jenem vergangener Nacht kommen, da es sich um delikate und risikoreiche Unterfangen handelt, die oft unter schwierigen Umständen durchgeführt werden müssen“, lautet es in einer Aussendung der Provinz.