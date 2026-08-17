Nach dem großen Waldbrand auf dem Cermis in den Fleimstaler Alpen ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/fleimstal-rund-60-feuerwehrleute-kaempfen-gegen-grossflaechigen-waldbrand" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>), ist nun offiziell „Brand aus“ gemeldet worden. Nach rund einer Woche, sind die Löscharbeiten gänzlich abgeschlossen. <BR \/><BR \/>Das letzte aktive Glutnest wurde gestern am späten Nachmittag entdeckt und gelöscht. Kontrollen mit einer Drohne zeigten anschließend nur noch geringe Temperaturen und eine deutlich gesunkene Brandgefahr. Die Überwachung des Gebiets wird dennoch fortgesetzt.<BR \/><BR \/>Hunderte Feuerwehrleute aus dem gesamten Fleimstal sowie aus dem Fassatal und Trient waren im Einsatz. Auch aus Südtirol kam Unterstützung: <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/waldbrand-im-fleimstal-auch-suedtiroler-feuerwehr-im-einsatz" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">die Freiwillige Feuerwehr Truden half ebenfalls bei den aufwendigen Löscharbeiten. <\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1347948_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Unterstützt wurden sie vom Hubschrauberstützpunkt der Berufsfeuerwehr Trient und der Forstbehörde des Trentino. Auch Beschneiungskanonen kamen zum Einsatz, um die Ausbreitung der Flammen einzudämmen, ehe am heutigen Montag Entwarnung gegeben werden konnte.