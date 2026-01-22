<BR \/>Der junge Wolf wurde von einem Auto erfasst, der Lenker habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne anzuhalten. Der Kadaver des Tieres blieb am Straßenrand liegen. Anrainer, die den Aufprall gehört hatten, verständigten die Freiwillige Feuerwehr, die ausrückte und die Forstbehörde einschaltete.<BR \/><BR \/>Einige Wochen vorher wurden bereits zwei Wölfe überfahren. Ein Vorfall ereignete sich am Heiligabend und ein zweiter rund zehn Tage davor – ebenfalls an derselben Stelle. Alle drei Unfälle passierten unweit bewohnter Gebiete.<BR \/><BR \/>Trotz der Häufung der Vorfälle sehen Experten und Gemeindeverwaltung laut der Tageszeitung l'Adige keine Gefahr für die Bevölkerung. Bürgermeister Emanuele Volani betont, dass es keinen Grund zur Sorge gebe. Der betroffene Bereich liege am Beginn der Industriezone, wo nur wenige Wohnhäuser stehen. In allen drei Fällen seien die Wölfe allein unterwegs gewesen und nicht Teil eines Rudels.<BR \/><BR \/>Dass sich Wölfe entlang von Straßen bewegen, sei laut Fachleuten kein ungewöhnliches Verhalten. Giovanni Giovannini, Leiter des Forstdienstes der Provinz, erklärt, dass Wölfe häufig Verkehrsachsen wie Straßen oder Bahntrassen nutzen. Entsprechend seien Verkehrsunfälle mit Wildtieren auch in anderen Teilen Europas nicht ungewöhnlich. In solchen Fällen liege kein strafrechtlich relevantes Verhalten vor. Wölfe hielten sich nicht ausschließlich im Wald auf, sondern folgten – ähnlich wie Menschen – vorhandenen Wegen, wenn sie diese vorfinden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wolf-auf-mebo-angefahren-und-getoetet-mehrere-wolfsnachweise-im-jaenner" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Kürzlich wurde auch im Gemeindegebiet von Eppan ein Wolf angefahren. Hier mehr dazu.<\/a>