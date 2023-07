Trentino: Exhibitionist entblößt sich vor 2 14-Jährigen

Ereignet hat sich das Ganze in der vergangenen Woche in der Nähe der Sportzone Sesena, zwischen Tione di Trento und Tre Ville, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.Der Mann näherte sich den beiden 14-Jährigen, entblößte und berührte sich unsittlich vor ihnen. Ein Handwerker aus der Gegend, der zufällig auf der nahegelegenen Straße des Weges kam, bemerkte die Notlage der Mädchen und schritt ein: Er verständigte einen Polizisten. Obwohl dieser nicht im Dienst war, eilte dieser sofort an den Tatort.Dank der Videoüberwachungskameras der Gegend konnte der mutmaßliche Täter ausfindig gemacht werden. Er wurde wegen obszöner Handlungen in der Öffentlichkeit angezeigt.